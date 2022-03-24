​أمين عام الجامعات الإسلامية ورئيس رابطة خريجي الأزهر في ندوة تثقيفية بجامعة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيمت الندوة التثقيفية "رمضان.. فرص ومنح" تحت رعاية الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اليوم الخميس، وأدارها الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر ببورسعيد ورئيس رابطة خريجي الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

ونظم الندوة قطاع شئون التعليم والطلاب تحت إشراف الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقام بالتنظيم الميداني الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بإشراف محمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضر الندوة عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وعدد من طلاب وطالبات كلية الجامعة.

من جانبه، بدأ الدكتور أسامة العبد في إلقاء الندوة بعنوان"رمضان.. فرص وتحديات"، وتسليط الضوء على الفرص التي يمنحها الشهر الكريم لإعادة بناء الشخصية وتغييرها وتطويرها في مقاومة ما تقتضيه غريزة الإنسان من طعام وشراب وشهوات، فيقوى سلطان روحه على جسمه، وتقوى إرادته على عاداته، ويُطهِّر نفسه من عيوبها ونقائصها، ليسمو بها إلى آفاق الكمال.

كما تطرقت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الصائم خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرزها تحديات وسائل الاتِّصال ومواقع التواصُل الاجتماعي والتحديات الاجتماعية والنفسية، وعلى ضرورة استغلال تلك التحديات والفرص واستثمارها في التقرب إلى الله بالطاعات المختلفة.. وتم فتح باب الاستفسارات والمناقشة والتي شهدت تجاوبًا بين محاضرين الندوة والحضور.