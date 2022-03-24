نائب محافظ القاهرة توجّه بضرورة الإسراع في إنهاء تطوير شق الثعبان.. وإزالات حوش الغجر والجيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التدخل السريع لجميع الاجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات والقمامة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بحي طره وذلك بالتنسيق مع هيئة فرع النظافة وتجميل القاهرة مع ضرورة تكثيف أعمال التطوير للانتهاء من أعمال التطوير القائمة وفقا للجدول الزمنى وتذليل اية عقبات للانتهاء منها في الوقت المحدد و بكفاءة عالية بما يليق بهذه المنطقة الصناعية والتي تعتبر إحدى قلاع صناعة الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة التطوير التي يتم إنجازها حاليًا إلى جانب المتابعة المستمرة لاعمال رفع الكفاءة بمنطقة شق الثعبان أشهر مناطق صناعة الرخام العالمية، بالتزامن مع تقنين أوضاع اصحاب المصانع والورش بهدف زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص العمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محافظ القاهرة.

وأضافت نائب المحافظ، خلال جولتها التفقدية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم حاليًا في المنطقة الصناعية بشق الثعبان بحي طره للوقوف على آخر المستجدات بموقع الاعمال وتقييم مستوى وكفاءة ما تم بهدف تحسينها للأفضل بما يتناسب مع أهمية ومكانة هذا المشروع القومي، أن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات والمعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة ورفع الإشغالات نظرًا للاهتمام الكبير بتطوير هذه المنطقة.

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة وجود افراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات المتكررة بنطاق الحي وتكثيف الحملات لرفع الاشغالات بمدخل شق الثعبان ومخالفات المعارض بالتنسيق مع شرطة المرافق من خلال الحملات المستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط.

جدير بالذكر أن خطة تطوير المنطقة الصناعية تشمل تطوير المدخل الرئيسي للمدينة وتحسين البنية التحتية واستكمال إدخال المرافق وشبكات المياه و الصرف الصحي وأعمال رصف الكيلو الاول بمدخل المنطقة حتى منطقة المفارق، وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية لسهولة الوصول للمنطقة من خلال الطريق الدائري والاوتوستراد، بالإضافة إلى تركيب اللاندسكيب من جهة المدخل بطريق الاوتوستراد لتنفيذ شكل جمالي يتناسب مع أعمال التطوير التي تتم.

من جهة أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة أعمال الازالة والاخلاء والتسكين بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة التابعة لحى مصر القديمة في إطار توجيهات ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لأعمال الإزالات الجارية والوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات وإيجاد حلول فورية لها.

ووجهت عبدالمنعم فريق العمل بضرورة المضى بخطوات سريعة في أعمال الإزالة للانتهاء فى الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني، كما شددت على توجيه كافة أشكال الدعم و التعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجاري إزالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين من خلال توفير فرق العمل المعاونة لهم لنقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التي تم توفيرها لهذا الغرض.

وصرحت نائب المحافظ اليوم بأن عدد العقارات التى تم اليوم الانتهاء من إخلائها وصل إلى 6 عقارات وهدمهم جزئيًا بإجمالي 27 أسرة مستحقة ليكون اجمالي ما تم اخلاءه وهدمه جزئيًا حتى الآن 127 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا وإخلاء 457 إسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة مقرر إخلاءهم.

وأضافت عبد المنعم انه يتم نقل سكان المناطق إلى كومباوند الخيالة أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من المناطق الخطرة لينتقلوا إلى مناطق حضارية والذي يقع بالقرب من بحيرة عين الحياة وعدد من المناطق الأثرية ومتحف الحضارات، ونادي الفروسية.​