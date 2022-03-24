الطقس غدا الجمعة: شديدة البرودة وغيوم.. وأمطار بنسبة 40% على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، غدًا الجمعة الموافق 25 مارس لعام 2022.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع غيوم جزئية، ونشاط للرياح أحيانا.

- السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع نشاط رياح، وأمطار خفيفة إلى متوسط نسبة حدوث 30% تقريبا.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد نهارا، شديدة البرودة ليلا، مع نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط رياح.

- شمال الصعيد، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط رياح وسطوع أشعة الشمس.

- جنوب الصعيد، دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط رياح وسطوع أشعة الشمس.

وللاطلاع على درجات الحرارة متابعة النشرة التالية:

​