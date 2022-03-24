افتتاح صالون فن الخزف الأول بقصر الفنون بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بدأت مساء اليوم الخميس، فاعليات صالون الخزف الأول بدار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ لإقامة الدورة الأولى من صالون فن الخزف بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أ.د خالد سرورو والقوميسير العام للصالون أ.د زينب سالم، ونخبه من الفنانين ونقاد الفن التشكيلي.

ويشارك بهذه الدورة التأسيسية ما يقرب من 70 فنانا يمثلون أجيال مختلفة، بإجمالي ما يقرب من 180 عملا فنيا، يمثل العديد من الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال.

وتم إقامة عرض فني تكريمي لرواد فن الخزف في مصر بعنوان "سعيد الصدر وتلاميذه"، ويضم العرض مجموعة من أعمال كل من "سعيد الصدر، محمد طه حسين، نبيل درويش، جمال حنفي، جمال عبود، قدري محمد أحمد، محي الدين حسين"، كما تم تنظيم ورشة فنية بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بعنوان "الضغط والأختام" تحت إشراف القوميسير العام للصالون الفنانة زينب سالم، بمشاركة 23 فنانا وفنانة من الشباب تحت 35 عاما.