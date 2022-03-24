جامعة أسيوط تكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كرمت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كرمت النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره البارز في ضبط المشهد الإعلامي وإلزام جميع الإعلاميين العمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء ذلك التكريم للتأكيد على دور النقابة الواضح في السنوات الأخيرة في القضاء على حالة الفوضى الإعلامية التي كانت موجودة، والتي بدأت تتلاشى بفضل دور النقابة في التصدي لهذه الخروقات والقضاء على الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي.

وعبر نقيب الإعلاميين عن بالغ سعادته بهذا التكريم الذي يأتي من جامعة مصرية عريقة بحجم جامعة أسيوط.

ووجه الشكر لإدارة الجامعة على هذا التكريم ووعد الجميع ببذل قصارى الجهد لتقديم أفضل مستوى من المهنية والاحتراف

لكل من يمارس النشاط الإعلامي من مذيعين ومراسلين ومحررين ومعدين ومخرجين.