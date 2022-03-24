التموين: معارض السلع المخفضة مستمرة طول السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصرواي):

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض "أهلًا رمضان" والشوادر والسيارات السلعية ستسمر على مدى أيام السنة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع: "بشرى سعيدة للشعب المصري، الشوادر والسيارات المتنقلة والمعارض ممتدة طوال العام، ومستمرون في المعارض طوال العام إن شاء الله".

وأضاف خليل في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة "الحياة"، أن المعارض والمنافذ مستمرة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لما بعد انتهاء شهر رمضان وعلى مدار العام.

وأوضح خليل أن الدولة تعمل على هيكلة الدعم من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق المصرية وتشدد الرقابة على من تسول له نفسه رفع الأسعار بالمخالفة للقانون.

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