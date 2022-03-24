وزير النقل يستقبل وفدًا من البنوك والشركات الفرنسية لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدًا من عدد من الشركات والبنوك الفرنسية يضم بنك "سوسيتيه جنرال" فرنسا وشركة "إيجيس" لأعمال الاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى شركة "ماتيير" المتخصصة في تصميم وإنشاء الكباري المعدنية وفق أحدث نظم التكنولوجيا، لبحث التعاون المشترك في كافة مجالات النقل.

وحضر اللقاء ميشيل اولدنبرج المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة والمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات هيئة الأنفاق ووزارة النقل.

وأشاد وزير النقل، بالتعاون المصري الفرنسي في شتى المجالات ومنها قطاع النقل السككي سواء مترو الأنفاق أو السكك الحديدية.

وأعرب رئيس وفد بنك سوسيتيه جنرال فرنسا عن استعداد البنك للمشاركة في تمويل مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والمشاركة في تمويل خطوط شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والعديد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل بمصر وفقًا لما ستسفر عنه المباحثات مع وزارة النقل.