السيسي يؤكد لنظيره الأوكراني ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خالص التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية المصرية، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وتيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.