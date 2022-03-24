شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل هناجر ومخالفات بناء بأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة هنجر مقام بالمخالفة رصدته وحده المتغيرات المكانية وذلك بزاوية أبو مسلم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس بايقاف اعمال بناء مخالف وسحب المعدات المستخدمة وإزالة مخالفات بناء هنجر بشارع مفتاح وذلك بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس بالإضافة الي إزالة دور مخالف بدون ترخيص الدور الثاني بعد الأرضى على مساحة 40 م2 تقريبا بناحية شارع أحمد بدوى.