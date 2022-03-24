شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: هناك تعاون كامل بين البلدين فى مجال التعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، وجود تنسيق وتعاون كامل بين مصر والكويت خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي وتوفير كافة السبل للارتقاء بتلك المعدلات مستقبلا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وقال شلتوت، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم /الخميس/، إنه بحث خلال لقائه مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور على المضف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم.



وأضاف أنه تم التطرق لاعتماد عدد من الجامعات الأهلية المصرية الجديدة، بالإضافة إلى شرح موسع حول الإمكانيات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة للتوسع في الجامعات الجديدة ومراكز البحث العلمي المتخصصة وتطوير المناهج التعليمية وفقا لأحدث النظم التعليمية العالمية.



وتجدر الإشارة إلى وجود ما يقارب من 36 ألف طالب كويتي يدرسون حاليا بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات.