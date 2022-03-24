شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أقدم تعدى على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بمتابعه من اشرف تامر رئيس الحي بإزالة التعدي علي خط التنظيم لاحدي اقدم المنشات ( فيلا ) المقامة منذ عام 1937 م بناصية شارع الهرم مع المريوطية وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع. جاء ذلك في اطار تنفيذ محافظة الجيزة لاعمال تطوير طريق وترعه المريوطية نطاق فيصل خاصه بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق اسوه بما تم تنفيذ بممشي المريوطية الهرم، وفي اطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ اعمال توسعه وإزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط .