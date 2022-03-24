شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الترتيبات النهائية لاستقبال الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل من الحي الحكومي، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

تجول وزير الشباب والرياضة داخل المبنى، والمكاتب المختلفة، إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى، مشيداً بجودة التجهيزات التي راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يُعد نقلة إدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مصر، وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور.

وجه الدكتور أشرف صبحي بتوفير كافة الخدمات اللوجستية بالمبني، والعمل علي توفر كافة التسهيلات بالمبنى حتى يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسره، مشيراً لأهمية هذا الانتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى الذي تصبو إليه الجمهورية الجديدة.