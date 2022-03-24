شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يجرى محاكاة لكيفية تأمين الجماهير فى مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 24 ساعة من مباراة مصر والسنغال، أجرى رجال الأمن محاكاة على سيناريوهات تأمين المباراة، حيث تعمل الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية على تأمين المباراة من خلال 3 دوائر أمنية، الأولى منها للملعب، والثانية للمدرجات، والثلاثة لأبواب الاستاد.

ووضع رجال الأمن قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة، وجاء بالقائمة:

- مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

- الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية و الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية دخول لفافات الورق و الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاإستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.