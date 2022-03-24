شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدًا برلمانيًا داخل عدد من منشآتها بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد مجلس النواب خلال زيارتهم لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بهدف الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان لها، إن زيارة أعضاء مجلس النواب لمنشآت الهيئة، شملت وحدة صحة أسرة البياضية التي يجري تطويرها حاليًا، ومستشفى إيزيس التخصصي، مركز طب أسرة أرمنت بمدينة إسنا، ومستشفى حورس التخصصي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة واستطلاع آراء المنتفعين على أرض الواقع.

وتابعت الهيئة، خلال الزيارة قام الوفد البرلماني بتفقد أقسام الحضانات والنساء والولادة والعيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصي، فيما استمعوا إلى آراء السيدات ممن يتلقين الخدمة داخل المستشفى، واطلعوا على خط سير المريض داخل المنشأة فيما أشاد الوفد بتميز الطاقم الطبى وكفاءة اتباع الدليل الاسترشادي للأطباء، وجودة وكفاءة طواقم التمريض معربين عن فخرهم بوصول المنشآت الطبية الحكومية لهذا المستوى من الجودة والتميز.

واستكمل بيان الهيئة، خلال الزيارة استطلع الوفد آراء المنتفعين بمركز طب أسرة أرمنت، وتعرفوا على التخصصات الطبية التي يتم تقديمها داخل المركز، وقاموا بالتعرف على خطوات التسجيل الطبى داخل المركز، وكذلك منظومة الحجز من خلال الكول سنتر ، فيما تم الوقوف على مدى توافر الأمصال داخل المركز كما استطلع وفد النواب آراء المنتفعين على مستوى الخدمات الطبية ، بهدف الوقوف على كافة التحديات التي قد تواجه المنتفعين، لتذليل كافة العقبات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل، واطلعوا على آليات التحول الرقمى المتبعة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

فيما شملت الزيارة أيضًا مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، حيث تفقدو أقسام الطوارى، العيادات الخارجية، الصيدلية، المخزن، الحضانات، الأسنان، والمطبخ، واطمأنوا على سلامة ونظافة الوجبات المقدمه للمرضى، كما قام الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بإجراء اتصال عبر الكول سنتر، ليطمئن على سهولة الحجز وتحديد الموعد المناسب للمرضى، للوقوف على سرعة استجابة الكول سنتر.