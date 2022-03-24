شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن توزيع 25 ألف زى أزهرى للأئمة قبل شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عن بدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الأزهري الرابع للأئمة، وعددهم ( 25000 ) إمام، فى إطار حرصها على توفير الزى الأزهرى للأئمة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، إنه من المقرر توزيع الزى الأزهرى على الأئمة فى محافظات: "الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء".

ووجهت الوزارة الأئمة المنشورة أسمائهم على موقعها الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم، وإرسال مندوبيهم لتسلم الزى بدءًا من السبت المقبل 26 مارس وحتى الاثنين 28 مارس الجارى.