الداخلية تضبط 38 قضية اتجار في النقد الأجنبي بـ71 مليونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة تنسيقا وقطاعات الوزارة المعنية القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بكافة محافظات الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 38 قضية بإجمالى مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو أكثر من 71 مليون جنيه نقديا ومستنديا.

جاء ذلك استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزًا للاقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع.