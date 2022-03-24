أسلحة نارية ومخدرات.. الأمن العام يلاحق تجار الكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7643 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.