"جوزها طلقها".. انتحار ربة منزل في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرَّحت نيابة مصر القديمة، بتشريح جثة ربة منزل انتحرت داخل منزلها بمصر القديمة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها ثم تسليمها لذويها لدفنها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفاة 23 سنة، تناولت حبوبًا سامة بعد قيام زوجها بتطليقها إثر خلافات بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا بوجود جثة داخل عقار بأحد شوارع مصر القديمة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ن. م".

دلت التحريات أن المتوفاة تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب بعد طلاقها.

واستدعت النيابة أهلية المتوفاة لسماع أقوالهم حول الحادث.