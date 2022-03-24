عضو خارجية الشيوخ لـ"الخليج 365": تغليظ عقوبة الإساءة للمرأة دستور جديد لحماية حقوقها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت النائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتكريم الأم المثالية 2022 تمثل دستور جديد لتمكين المرأة وحماية حقوقها.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة تغليظ عقوبة الإساءة لها يمثل إصرار من القيادة السياسية على احترام المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها مع بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن مصر تعد حاليًا نموذج لتقدير المرأة وحماية حقوقها وهذا يعود فضله إلى الرئيس السيسي الذي أخذ على عاتقه حماية حقوق المرأة وتمكينها.