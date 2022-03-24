إزالة أقدم تعد على خط التنظيم لفيلا في تقاطع شارع الهرم مع المريوطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ المحافظة لاعمال تطوير طريق وترعة المريوطية نطاق فيصل خاصة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية الهرم، وفي إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.

قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بمتابعة من اشرف تامر رئيس الحي بإزالة التعدي علي خط التنظيم لإحدى أقدم المنشآت (فيلا) المقامة منذ عام 1937م بناصية شارع الهرم مع المريوطية وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع.