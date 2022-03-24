ختام فعاليات النسخة الخامسة من الدورة التدريبية للعاملين بخدمة عملاء الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

​شهد عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والمهندس أحمد شرف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور ياسر جلال عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ختام فعاليات ختام النسخة الخامسة من فعاليات دورة "التميّز في خدمة العملاء" بمقر الأكاديمية في القاهرة بحضور 45 متدربًا من العاملين في مختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته أكد العضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تدشين هذه البرامج التدريبية والمهنية يهدف لإعداد الكوادر البشرية بقطاع الكهرباء لإكساب العاملين خبرات علمية وتطبيقيه في مجالات الجودة الشاملة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور مثل (التفاوض الفعال – مهارات التواصل – أثر جودة الخدمات على رضا العملاء – مبادئ سلاسل الإمداد – إدارة الوقت والضغوط – مبادئ إدارة المخاطر).

وأوضح "خلف" في كلمته على هامش اخنتام فعاليات النسخة الرابعة من الدورة التدريبية للعاملين بشركات التوزيع المختلفة، أن توجهات الدولة المصرية تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والوصول إلى مستويات الجودة العالمية في تقديم الخدمة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030 ومن ضمنها جودة حياة المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات من الجهات الخدمية.

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