وزير الدفاع يلتقي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بطلبة الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشباب المشاركين في برنامج التأهيل للعمل بوزارة الخارجية والرقابة الإدارية ووزارة النقل، استمرارًا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

حيث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية وحرصه الدائم على الاطمئنان على طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وعلى سير العملية التعليمية داخلها.

واستعرض القائد العام للقوات المسلحة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية عددًا من القضايا والموضوعات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمضي بخطى ناجحة على جميع المستويات وتعمل على تطوير أدائها في كافة المجالات بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع.

مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج ضابط مقاتل قادر على تحمل المسئولية الملقاه على عاتقه، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل داخل الكليات والمعاهد العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحى التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم في المستقبل ولإعداد أجيال من المقاتلين لديهم القدرة على الاستفادة من كافة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التى وفرتها القوات المسلحة لهم.

كما أدار حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، مؤكدًا ضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصي الدقيق وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات والقدرات.