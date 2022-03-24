تعديل مواعيد الخط الثالث للمترو بالتزامن مع مباراة مصر والسنغال غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة "آر.أية.تي. بي ديف للنقل كايرو" تعديل ساعات عمل محطات الخط الأخضر للمترو 3، لتبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، كما أعلنت تقليل زمن التقاطر بين العربات من 6.5 إلى 5.5 دقيقة، لتقليل ازدحام المحطات المؤدية إلى استاد القاهرة تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المصري الوطني لكرة القدم أمام منتخب السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل المواعيد يأتي تزامنًا مع الظروف الخاصة بإقامة المباراة التي ينتظرها ملايين الجماهير من عشاق كرة القدم المصرية، وخاصة الجماهير الحريصة على حضور المباراة في الاستاد.

كما أوضحت أن ما تقوم به الشركة يأتي ضمن الاستعدادات الخاصة والطارئة بالمباراة، على تعود المواعيد إلى طبيعتها عقب انتهاء المباراة.

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