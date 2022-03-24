حدث في 8 ساعات| موعد تحسن الطقس وتعليق "حمدي ووفاء" على اتهامهما بالترويج للبيتكوين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، إعلان موعد انتهاء البرودة، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مارس، وأول تعليق من صاحب قناة حمدي ووفاء على اتهامه بالترويج للعملات المشفرة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- ارتفاع الأسمنت والحديد والأخشاب.. الإسكان تعلن نشرة أسعار مواد البناء في مارس 2022

نشرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء عن شهر مارس 2022، وأظهرت تغير الأسعار عن شهر فبراير 2022، بالإضافة إلى التغير على أساس سنوي عن شهر مارس 2021.

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- الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس بالتزامن مع موجة التقلبات السريعة التي تشهدها البلاد حاليا.

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- أول تعليق من صاحب قناة حمدي ووفاء على اتهامه بالترويج لعملات مشفرة محظورة.. ومقدم البلاغ يرد

علق اليوتيوبر الشهير حمدي جابر، صاحب قناة "حمدي ووفاء" على موقع يوتيوب، على اتهامه في بلاغ رسمي بالترويج والاتجار في العملات المشفرة.

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- التطبيق غدا.. تعديلات مؤقتة على مواعيد قطارات الوجه البحري بمحطة شبرا

أعلنت هيئة السكة الحديد، اختصار وصول وقيام قطارات‎‎ الوجه البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي لمحطة القاهرة وذلك اعتبارا من غدٍ الجمعة الموافق 25/3/2022‏‎.‎

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- أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار الآن على المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الآن على المحافظات المصرية.

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- وزير التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات

قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز، والتي تنتهي 25 مارس الجاري، مؤكدا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

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- رسائل بون الخبز.. "التموين" تحذر: ساعات ويتم إيقاف هذه البطاقات - فيديو

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذيرا لأصحاب البطاقات التموينة التي ظهرت لهم رسائل عبر بون الخبز، بضرورة التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل، في موعد غايته اليوم الخميس.

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