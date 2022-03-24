تغطية على مدار اليوم و4 معلقين.. أون تايم سبورتس تختتم استعداداتها لنقل مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتمت قنوات أون تايم سبورتس، استعداداتها لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره السنغالي في إطار ذهاب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022، والتي تقام في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الجمعة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2، بعدما حصلت الشبكة على حقوقها الحصرية، وذلك عبر ترددها 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

واستعدت شبكة أون تايم سبورتس بخريطة ممتدة على مدار اليوم لتغطية كافة الاستعدادات ونقل كافة التفاصيل المرتبطة بالمباراة وجوانبها الفنية والتكتيكية، وكذلك دخول الجماهير لملعب المباراة ونقل الأجواء من داخل ستاد القاهرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، أنه سيقدم تغطية ممتدة على الهواء على مدار اليوم ولمدة 12 ساعة متصلة من داخل ستوديو أون تايم سبورتس، فيما يقدم الإعلامي سيف زاهر نفس التغطية من داخل ستاد القاهرة طوال الساعات السابقة للمباراة مع بدء فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير.

ومن المقرر أن تتنوع الفقرات التي يشارك فيها مختلف الإعلاميين بشبكة أون تايم سبورتس، حيث يتناوب عدد من الإعلاميين بالقناة على تقديم الفقرات، فيما يشارك عدد كبير من المحللين والنقاد والنجوم السابقين في التغطية والتحليل الخاص بالمباراة.

وأعلنت القناة عن معلقي المباراة؛، حيث يعلق عليها عبر قناة أون تايم سبورتس 1 مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية.

وخلال قناة أون تايم سبورتس 2 يعلق على اللقاء أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.