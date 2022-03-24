ارتفاع الأسمنت والحديد والأخشاب.. الإسكان تعلن نشرة أسعار مواد البناء في مارس 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء عن شهر مارس 2022، وأظهرت تغير الأسعار عن شهر فبراير 2022، بالإضافة إلى التغير على أساس سنوي عن شهر مارس 2021.

الحديد

15000 جنيه للطن في فبراير 2022 إلى 19000 للطن في مارس 2022.

الصاج المعرج المجلفن

16800 جنيه للطن في فبراير 2022 إلى 20 ألف للطن في مارس 2022.

الصاج المعرج المجلفن ألوان

150 جنيهًا للمتر المربع في فبراير إلى 185 جنيهًا للمتر المربع في مارس 2022.

الأسمنت

بورتلاند عادي معبأ من 1200 جنيه للطن في فبراير إلى 1500 جنيهًا للطن في مارس 2022.

الأسمنت الأبيض من 2500 للطن في فبراير، إلى 2550 جنيهًا للطن في مارس 2022.

الرمل

الحرش من 80 جنيهًا للمتر المكعب في فبراير إلى 85 جنيهًا للمتر المكعب في مارس 2022.

الزلط

المخصوص من 175 جنيه للمتر المكعب في فبراير 2022 إلى 200 جنيه للمتر المكعب في مارس 2022.

الفينو من 210 جنيهات للمتر المكعب في فبراير 2022 إلى 235 جنيهًا للمتر المكعب في مارس 2022.

الجبس

الفاخر من 950 جنهيًا في فبراير إلى 1000 جنيه للطن في مارس 2022.

المكلسن من 800 جنيه في فبراير 2022 إلى 850 جنيهًا للطن في مارس 2022.

الأخشاب

الموسكي من 9900 جنيه في فبراير إلى 11500 جنيه للمتر المكعب في مارس

زان روماني من 13000 في فبراير إلى 14000 جنيه في مارس للمتر المكعب

الألومنيوم

فضي مؤكسد من 85000 جنيه للطن في فبراير إلى 106 آلاف جنيه للطن في مارس 2022

ملون من 86 ألف جنيه للطن في فبراير، إلى 107 آلاف جنيه للطن في مارس 2022

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