"الرعاية الصحية" تستقبل وفدًا برلمانيًا داخل عدد من منشآتها الصحية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد مجلس النواب خلال زيارتهم لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان، اليوم الخميس، إن زيارة أعضاء مجلس النواب لمنشآت الهيئة، شملت وحدة صحة أسرة البياضية التي يجرى تطويرها حاليًا، ومستشفى إيزيس التخصصي، ومركز طب أسرة أرمنت بمدينة إسنا، ومستشفى حورس التخصصي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة واستطلاع آراء المنتفعين على أرض الواقع.

وتابعت الهيئة: خلال الزيارة تفقد الوفد البرلماني أقسام الحضانات والنساء والولادة والعيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصي، فيما استمعوا إلى آراء السيدات ممن يتلقون الخدمة داخل المستشفى، واطلعوا على خط سير المريض داخل المنشأة فيما أشاد الوفد بتميز الطاقم الطبى وكفاءة اتباع الدليل الاسترشادي للأطباء، وجودة وكفاءة طواقم التمريض معربين عن فخرهم بوصول المنشآت الطبية الحكومية لهذا المستوى من الجودة والتميز.

واستكمل بيان الهيئة: خلال الزيارة استطلع الوفد آراء المنتفعين بمركز طب أسرة أرمنت، وتعرفوا على التخصصات الطبية التي يتم تقديمها داخل المركز، وقاموا بالتعرف على خطوات التسجيل الطبي داخل المركز، وكذلك منظومة الحجز من خلال الكول سنتر، فيما تم الوقوف على مدى توافر الأمصال داخل المركز كما استطلع وفد النواب آراء المنتفعين على مستوى الخدمات الطبية بهدف الوقوف على كافة التحديات التي قد تواجه المنتفعين، لتذليل كافة العقبات التي قد تعوق تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل، واطلعوا على آليات التحول الرقمى المتبعة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وشملت الزيارة أيضًا مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، حيث تفقدو أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية والمخزن والحضانات والأسنان، والمطبخ، واطمأنوا على سلامة ونظافة الوجبات المقدمة للمرضى، كما قام الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بإجراء اتصال عبر الكول سنتر، ليطمئن على سهولة الحجز وتحديد الموعد المناسب للمرضى، للوقوف على سرعة استجابة الكول سنتر.

وضم الوفد البرلماني، الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الوفد، والنائب الدكتور محمود أبوالخير، وكيل لجنة الصحة، والنائب الدكتور كريم بدر، أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمود عزب، عضو اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، عضو اللجنة، إضافة إلى النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، والنائبة الدكتورة عبلة الألفي والنائبة الدكتورة إيرين سعد، والنائبة الدكتورة إيناس عبدالحميد، والنائبة الدكتورة راوية مختار، والنائبة الدكتورة أماني الشعولي.