مشروعات النواب تواصل جولاتها بتفقد منطقة مرغم الصناعية وبرج العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استكملت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاتها اليوم الثاني على التوالي بمحافظة الإسكندرية بتفقد المنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تقابل المستثمرين هناك خاصة في المجمع 1 والمجمع 2 بمنطقة مرغم.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وسيد سلطان، عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب: رحاب موسى وغادة الضبع ومنى عبدالله وطارق السيد وهالة أبوالسعد، وكيل اللجنة، ومصطفى المختار، أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

ومن وزارة التنمية المحلية ضم الوفد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبدالملك، من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.