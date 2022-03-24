شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 430 أسرة من المناطق الخطرة حول سور مجرى العيون لـ"كمبوند الخيالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 32 أسرة مستحقة من منطقة الجيارة والسكر والليمون، وحوش الغجر بمصر القديمة، حيث تم تسكينهم على بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالى بمدينة سكينة متكاملة الخدمات (كمبوند الخيالة) الواقع بحى البساتين.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة تبذل جهودها فى أعمال تسكين أهالى المناطق التى يتم إخلاؤها بهدف رفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال التطوير اجتماعيا وبيئيا، خاصة فى ظل تصنيف هذه المناطق على أنها مناطق شديدة الخطورة وغير آمنة ولا تتوافر بها الخدمات اللائقة، ومن خلال نقل الأهالى إلى مناطق حضارية ووحدات سكنية متكاملة كاملة التشطيب والتأثيث بالأجهزة الرئيسية مع توافر المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة لرفع جوة حياة المواطن وحياة كريمة له.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة تعمل على استراتيجية عمرانية تشمل رفع وتطوير مختلف المحاور، والتى تتمثل في إعادة القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه من خلال تجديدها وتطويرها والحفاظ على الطراز العمراني لها، من خلال الاستمرار فى إزالة المناطق الغير امنة وغير الصالحة مثل مناطق السكروالليمون والجيارة وقبلها عزبة أبو قرن و بطن البقرة وتل العقارب وإحلالها بمناطق أخرى أكثر أمنا وتحضرا.

جدير بالذكر أن كمبوند الخيالة يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للمناطق الخطرة وغير الآمنة مثل مشروعات الأسمرات بمراحلها الثلاثة ومعا والمحروسة وأهالينا، والتي تقع على مساحة 40 فدانا تقريبا ليضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية أرضى و9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية.