شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتفعيل برامج الحقيبة التدريبية للمعلمين والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الحقيبة التدريبية الخاصة بالمشروعات القومية للدولة المصرية باستهداف مديري المدارس الابتدائية والاعدادية لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، مشددة على أنه يتم اتاحة المادة التدريبية إلكترونيا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، آليات وخطوات تنفيذ الحقيبة، موضحة أنه يتم تحميل المادة التدریبية عن طريق الرابط الإلكترونى من خلال إدارة التدريب وقيام مديري التدريب بالتعاون مع عدد من المدربين المتميزين بعقد ورش العمل بداية من الأسبوع القادم، ووضع خطة لتنفيذ البرنامج في الإدارات التعليمية تحت اشراف مدير عام الادارة التعليمية على أن يتم الانتهاء خلال الأسبوع الثانی من شهر أبریل ۲ ۲۰۲.

وشددت الوزارة على حصر أعداد المتدربين وإرسال الأعداد للوزارة من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لذلك.

وأوضحت الوزارة يأتى ذلك بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۰ بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ووحضور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين و مديري التعليم العام ومدیري التدريب بالمديريات.