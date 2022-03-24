شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: وصول آخر 4 قطارات للعمل بمشروع القطار الكهربائى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع وصول أخر 4 قطارات من الصين للعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان خلال أيام، حيث وصل حتى الآن 18 قطارا من إجمالى 22 قطارا متعاقد عليها للمشروع.

وتتواصل حاليا أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع حيث متوقع التشغيل قريبا، ويقوم تحالف شركة كريك/أفيك أنتل الصينية بتصنيع وتوريد قطارات المشروع بتكلفة 227 مليون دولار.

ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى ديف للنقل كايرو مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.

ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.