شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الرئيس السيسى وجه بوجود معارض دائمة للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع المحافظين على قيام السيارات المتنقلة بالتحرك للوصول إلى الأماكن ذات الكثافة العالية بالإضافة إلى التواجد في كافة القرى والنجوع لافتا إلى أن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في عروض اهلا رمضان بالإضافة إلى 1300 منفذ تابعة للمجمعات الاستهلاكية و1000 منفذ لجمعيتى كما تم افتتاح 180 شادر شادر على مستوىُ كافة محافظات الجمهورية لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بوجود معارض دائمة للسلع الغذائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير على هامش افتتاح معرض" سوبر ماركت اهلا رمضان" في المقام قي مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.