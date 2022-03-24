شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: توحيد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على استمرار دعم البلدان العربية لتنفيذ وإنجاح كافة القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للشعوب العربية.

جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الخميس، خلال اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون العربية.

وفي مستهل كلمته، قدم الوزير التهنئة لوزير الصحة الجزائري الدكتور عبدالرحمن بوزيد، لتسلمه رئاسة الدورة الـ 56 من أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، متمنياً له التوفيق خلال فترة رئاسته، بما يرتقي بالخدمة الصحية للشعوب العربية، كما تقدم بالشكر لوزير الصحة التونسي الدكتور علي المرابط، على مجهوداته خلال رئاسته للدورة السابقة السابقة.

كما قدم الوزير الشكر للدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على كافة مجهودات الجامعة، لمواجهة المخاطر الصحية التي تشهدها الدول العربية، خاصةً خلال فترات الجوائح والأوبئة، بالإضافة إلى تقديم الشكر للسفيرة هيفاء أبوغزالة على مجهوداتها المستمرة في إنجاح التعاون والتكامل بين الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب لتحقيق الأهداف المنشودة منه بما يخدم القطاعات الصحية بالبلدان العربية.

وأشار الوزير إلى أهمية إقرار الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واستخدامها بالبلدان العربية، على أن توافي الدول الأعضاء بمجلس جامعة الدول العربية، بكافة احتياجاتهم اللوجيستية والتقنية، وما يحول بين حصولهم على اللقاحات، يما يساهم في سد احتياجات الدول الأعضاء من اللقاحات، لتحقيق الأمن الصحي لشعوبها.

وأكد الوزير أهمية مشاركة الدول العربية تجاربها الرائدة والناجحة في كافة المجالات الصحية من خلال الموقع الإلكتورني لجامعة الدول العربية، لتعظيم سبل الاستفادة المتبادلة منها بين البلدان، كما لفت إلى التوافق حول تشكيل لجنة عليا تضم مصر والدول العربية لتحديث الدراسة الخاصة بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية لتحقيق التكامل بين الدول في مجالات البحث العلمي، فضلاً عن أهمية إقرار استراتيجية عربية ووطنية لدعم البحث العلمي.

وأكد الوزير حرصه على تعزيز النظم الصحية بالبلدان العربية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال دعم توطين صناعاتها، لافتاً في هذا الشأن إلى نجاح الدولة المصرية بالتعاون مع الصين في إنتاج اللقاحات، لتصبح مركزاً لإنتاج وتصنيع اللقاحات محلياً، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفيرها للدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تأتي ضمن 6 دول على مستوى البلدان العربية التي تلقت تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية "mRNA".

كما قدم الوزير التهنئة للأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2022، مؤكداً دعمه لمقترح إنشاء منصه لنشر السير الذاتية الخاصة بالأطباء العرب النابغين، كل في مجاله الطبي والبحثي للاستفادة منها، كما قدم الشكر للوزراء أعضاء المجلس على موافقتهم على استضافة مصر لاجتماع الهيئات العليا للغذاء والدواء للعام 2023، وذلك عقب استضافة المملكة العربية السعودية له خلال العام الجاري.