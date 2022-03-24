مسابقة المحليات.. "التنمية المحلية" تنتهي من المقابلات الشخصية لـ 520 متقدما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الخامس خلال الأسبوع الأول من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة ومركزا وحيا.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم اليوم إجراء مقابلات شخصية لحوالي 100 متقدم ليصل إجمالي من تم إجراء المقابلات لهم 520 متقدما من إجمالي 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن المتقدمين الذين تجرى المقابلات الشخصية سيخضعون لعدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية طبقا للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.