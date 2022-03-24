ماكدونالدز مصر تطلق بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة

محمد اسماعيل - القاهرة - "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة" يستهدف إنشاء ودعم البرامج التي تساعد على تحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم

محمد منصور: نفخر بتأسيس الفرع رقم 62 لسلسلة RMHC العالمية في مصر وأول دار ضيافة تابع للمؤسسة العالمية في الشرق الأوسط واستكمال مسيرتنا في ملف تنمية الطفولة المبكرة.

إعـلان تحريري

تم إطلاق "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة" من خلال شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر كمؤسس وداعم رئيسي لمشاريعها، وبالشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة كالذراع التنفيذي. ويعتبر البيت الفرع رقم 62 لشبكة Ronald McDonald House Charities العالمية، والتي تهدف إلى إنشاء ودعم البرامج التي تساعد بشكل مباشر على تحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من معالي الوزيرة ا.د نيڨين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، ونيڨين الإبراشي نائب رئيس مجلس إدارة بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، وسارة الإتربي رئيس بيت ماكدونالدز للخير مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة.

كما تضمنت الفعاليات احتفالية حضرها معالي الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسين منصور مؤسس شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، إضافة إلى ممثلي جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، وفريق من قيادات ماكدونالدز المحلي والإقليمي وممثلي شركات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

سيقوم "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة" بتقديم عدة مشاريع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم، وعلى رأسهم تأسيس أول دار ضيافة يحمل العلامة التجارية لشبكة RMHC العالمية في الشرق الأوسط تحت مسمى "دار ماكدونالدز للضيافة" وإنشاء مراكز تميز للطفل والأسرة في بعض محافظات مصر.

"دار ماكدونالدز للضيافة" ستقوم باستضافة الأسر أثناء السفر لتلقي أطفالهم العلاج، ويهدف إلى تقديم خدمات وأنشطة توفر سبل الراحة والدعم النفسي أثناء رحلة العلاج، كما سيعمل "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة "على تطوير مراكز تميز للطفل والأسرة تشمل حضانات نموذجية دامجة في محافظات القاهرة وسوهاج وأسوان في إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه اليوم مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليقوم بتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والتوعوية للطفل وجميع أفراد الأسرة، وتجهيز البنية التحتية لمشاركة أفضل الممارسات في مجال تنمية الطفولة المبكرة من السنوات السابقة، كما سيتم إمداد الحضانات بكل ما يلزمها من أثاث وألعاب تعليمية مناسبة للأطفال من سن يوم حتي 4 سنوات.

ويعد ذلك امتدادًا وتطويرًا لمشروع تطوير الحضانات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الذي بدأت فيه ماكدونالدز بالشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في 2019 والتابع للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة. حيث ضخت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع ماكدونالدز نحو 15 مليون جنيه لإعادة تأهيل 165 فصل حضانة، والوصول إلى حوالي 2400 أسرة بمحافظة القاهرة وتدريب وتوعية حوالي 365 من الميسرات ليتعرفن على خصائص نمو الطفل في مرحلة الحضانة، إلى جانب توعية أسر الأطفال بمبادئ الصحة العامة والتربية والتغذية السليمة ودورهم الرقابي والتوعوي والدمج الأسري.

قال محمد منصور رئيس مجلس إدارة بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة "نفخر بتأسيس الفرع رقم 62 لسلسلة Ronald McDonald House Charities العالمية وأول دار ضيافة لها في الشرق الأوسط والذي يُعد تتويجاً لجهود ماكدونالدز في تحسين معيشة الأطفال وأسرهم بمصر على مدار الـ 27 عاما الماضية، ليمثل هذا البيت فرعاً محلياً لكيان RMHC العالمي الذي يعد أهم المنظمات غير الحكومية الرائدة في العالم، التي تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال وأسرهم ومساعدة حوالي 7 ملايين من الأطفال وعائلاتهم سنوياً بمختلف أنحاء العالم."

كما صرح علاء فتحي مدير عام شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر "سعداء باستكمال مسيرتنا مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة كذراع تنفيذي، لخبراتهم في المشروعات الخيرية والتنموية وذلك بإطلاق "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة" والتي تصل استثماراته إلى 40 مليون جنيهاً."

وأضاف "تعد مانفودز- ماكدونالدز مصر من أوائل الشركات التي آمنت بدور القطاع الخاص في تنمية وتطوير المجتمع من خلال مبادرات رائدة والتي تولي اهتماما خاصا بالطفل منذ افتتاح أول فروعها في مصر عام 1994، كما قامت بتنفيذ العديد من المبادرات الفعالة التي تستهدف تطوير المجتمع ودعم الأطفال وتطوير العملية التعليمية."

وأضافت نيڨين الإبراشي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة "من منطلق إيمان جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بأهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومي وكافة الأطراف المعنية بالمجتمع، تفخر الجمعية أن تؤصل هذه الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومانفودز- ماكدونالدز مصر لإنشاء "بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة" من أجل تحقيق هدفنا المشترك ألا وهو تعزيز قدرة الأسر المستهدفة ومجتمعات العمل على التنمية الصحية والتعليمية للطفل والأم من خلال تطوير مراكز تميز للطفل والأسرة، وهو ما يتماشى مع رسالة الجمعية ويعكس دعمنا لتوجهات الدولة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

نستطيع القول بأننا نجني اليوم ثمار شراكة استراتيجية فاعلة امتدت لسنوات طويلة منذ 2008 مع شريكنا مانفودز - ماكدونالدز مصر والتي طالما حققت أهدافها في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتطوير التعليم. كما نسعد بكوننا الذراع التنفيذي لبيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع خير وبركة فتتلاقى رؤيانا في الاستثمار في الإنسان قبل البنيان، ونتطلع بكل فخر وحماس لهذا المشروع".

جدير بالذكر أنه تم تأسيس أول بيت لمؤسسة RMHC العالمية في فيلادلفيا عام لتصبح 1974 وتوسعت من أهم المنظمات غير الهادفة للربح الرائدة في العالم حيث تقوم سنويا بمساعدة 7 مليون طفل وأسرهم حول العالم، من خلال أكثر من 379 بيت استضافة و265 غرفة استراحة داخل المستشفيات وأكثر من 50 قافلة طبية متواجدين في 62 مدينة حول العالم ومن بينهم مصر.