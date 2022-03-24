الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس بالتزامن مع موجة التقلبات السريعة التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت منار غانم، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البلاد تشهد اعتبارا من غدٍ الجمعة تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية واعتدالا في سرعات الرياح، كما تقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، مع ارتفاع الحرارة بمقدار درجة واحدة.

وتابعت منار غانم: اعتبارا من السبت المقبل يكون التحسن التام في الأحوال الجوية من حيث ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على كافة أنحاء الجمهورية، لتصل على القاهرة الكبرى لـ 21 درجة، والطقس سيكون دافئا خلال فترة النهار مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس لتستمر على مدار الأسبوع القادم.

وواصلت منار غانم: "ومع نهاية الأسبوع القادم سيكون هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وعودة ظهور الشبورة المائية مرة أخرى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأشارت إلى أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يتوقع مع نهايات الأسبوع القادم وبدايات الأسبوع بعد القادم "بداية رمضان" ارتفاع درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية.