رئيس الرعاية الصحية وممثل الصحة العالمية يتفقدان وحدات صحية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، مقر ديوان عام محافظة قنا، حيث استقبلهم اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا.

وشملت الزيارة تفقد وحدة صحة أسرة بالمراشدة بمحافظة قنا، وهي إحدى الوحدات التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، ويهدف لتسريع مد مظلة التأمين الشامل لكل المصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه تم تشكيل لجان فنية لمراجعة جميع المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة، وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً عليه تم وضع النموذج الأمثل لتطويرها، من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، والتوسع في الخدمات لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد.

وأشار السبكي إلى وجود نموذج موحد سيتم تطبيقه في جميع المحافظات ضمن "حياة كريمة"، من حيث الشكل أو التصميم أو التجهيز أو آلية العمل، والغرض من ذلك دخولها في المنظومة مباشرة دون الحاجة للتطوير مرة أخرى عند التنفيذ، وكل وحدة صحية، أو مركز طبي، سيتم ربطها مع المستشفيات المركزية العامة أو المركزية القريبة لها، موضحًا أنه ستتم ميكنة هذه الوحدات والمراكز الطبية.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ترحيب المنظمة بتقديم كافة أوجه الدعم في المرحلة التشغيلة لكافة المنشآت التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أن العمل خلال المرحلة القادمة سيرتكز على عدة محاور أبرزها تدريب القوى البشرية والأطقم الطبية، والالتزام بتطبيف معايير الاعتماد والجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأخيرًا تأهيل القوى البشرية للتعامل مع معايير الميكنة والتحول الرقمي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بالغ سعادته بزيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة للمحافظة، مؤكدًا أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لمرحلة التشغيل الخاص بالمنشآت الصحية التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال تدريب الأطقم الطبية على معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ذات السياق، أكد محافظ قنا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في العمل الميداني لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية في قرى المحافظة المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتوزيع السكاني ستخدم الوحدة الصحية 20 ألف نسمة وتضم عيادة لطب الأسرة ومتابعة الحمل وأيضًا خدمة التطعيمات، أما المركز الطبي سيخدم 40 ألف نسمة وتضاف إليه 4 عيادات متخصصة على أن تفصل بين الوحدة والوحدة أو المركز الطبي مسافة 10 كم.

ولفت المحافظ إلى التنسيق الكامل والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية لإنجاز العمل والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وشمل وفد الزيارة لمحافظة قنا، الدكتور جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط ومسئول حياه كريمة بمديرية الصحة بقنا.