الهجرة: انطلاق معسكر "اتكلم عربي" للمصريين بالخارج 7 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار: "اتكلم عربي - وعيشها مصري"، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس القادم، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بأن هذا المعسكر يقام في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ بهدف تعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدا عن أي إشاعات مغرضة.

وأضافت نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

ولتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتس أب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني: (https://bit.ly/3dyYP6H)

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

من جانبه أوضح ماجد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية كل من النشء والشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك يتم العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام.

وأكد فوزي أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.