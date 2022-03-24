وفد صحة النواب يتفقد مستشفى حورس ومركز طب الأسرة بأرمنت في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب خلال زيارته للأقصر مركز طب الأسرة بمستشفى بارمنت.

والتقى أعضاء الوفد مع المواطنين وتم الاستماع لكافة مشكلاتهم وشكاويهم.

يذكر أن وفد لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة إلى محافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد، خلال الزيارة، عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات.

وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني لمدة 3 أيام حيث تفقد الوفد أمس مبنى الهيئات وزار مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر ومركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني اليوم بزيارة مستشفى حورس ومركز طب الأسرة بالقرنة ومستشفى "أرمنت" و المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبة بإسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي أحمد أبوالخير، وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين، سر اللجنة والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي، والدكتورة إيناس عبدالحليم، والدكتورة راوية مختار، والدكتورة إيرين سعد، والدكتور محمود عزب.