وزير النقل يبحث مع الجانب الألماني تطوير السكة الحديد ومشروعات الجر الكهربائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة شركة "هيرنكنشت " الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، وديتر ميشيل، عضو مجلس إدارة سكك حديد ألمانيا وممثلها الدولي، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال الأنفاق والسكك الحديدية.

حضر اللقاء ممثل شركة "TUV Nord" الألمانية المتخصصة في اعتماد عوامل السلامة والأمان لمشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي، وأحمد السويدي رئيس شركة السويدي، واللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

وأعرب وزير النقل عن ترحيبه بالدكتور مارتن هيرنكنشت ناقلا تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري له نظرا للتعاون الكبير في توريد ماكينات عملاقة تسهم في تنفيذ مصر لمشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات، مشيرا إلى سعادته لزيارة مصنع الشركة في ألمانيا التي تورد الماكينات لكافة دول العالم حيث سبق وقامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء عدد 5 أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس.

وقدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولى بالمشروع واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين.

كما تعاقدت وزارة النقل مع الشركة على توريد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سيتم تنفيذ تلك الأعمال بالشركات المصرية الوطنية، وأوضح الوزير تطلعه لاستمرار الدعم الفني المقدم من شركة "هرنكنشت" في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير وضرورة ضغط جدول توريد الماكينات نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع.

كما أعرب الوزير عن ترحيبه الشديد بوفد سكك حديد ألمانيا "DB" والتي تدير كل القطارات الألمانية، مؤكدا أهمية سرعة إنهاء المفاوضات الجارية بين الجانبين الخاصة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع "العين السخنة / العلمين / مطروح" والذي تتقدم معدلات تنفيذه بسرعة كبيرة بواسطة الشركات المصرية الوطنية.

ومن جانبه أعرب الدكتور مارتن هيرنكنشت عن سعادته بالتواجد في وزارة النقل المصرية، مشيدا بحجم التطور والنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مجال الطرق والكباري أو في وسائل النقل الحديثة، معربا عن سعادته البالغة بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي وصفها بالمدينة العملاقة.

ولفت إلى الحرص الشديد على التعاون مع الشركات المصرية المحلية واهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر والاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين، معربا عن تمنياته بأن تكون مدينة شرم الشيخ أول مدينة خضراء في أفريقيا في نوفمبر القادم خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ومؤكدا الالتزام بتوريد الأربع ماكينات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق قبل التوقيت المحدد.

وأكد ديتر ميشيل حرص سكك حديد ألمانيا "DB" على سرعة إنهاء المفاوضات مع الجانب المصري لإدارة وتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث تم عرض نموذج اقتصادي مقترح لتشغيل القطار السريع يحقق متطلبات وزارة النقل باسترجاع استثمارات المشروع ونقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلا وهو ما أكد على أهميته وزير النقل الذي أعتبر أن ذلك هو أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين، كما أكد ديتر ميشيل أنه سيتم تدريب 50 سائقا مصريا في ألمانيا على قيادة القطارات فائقة السرعة سنويا.

وأشاد الفريق كامل الوزير بتقدم أعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذي ينفذه تحالف "دي بي شنكر" الألمانية وتحالف السويدي، مشيرا إلى أنه جار التباحث مع البنك الدولي لإنشاء خط "المناشي - السادس من أكتوبر" وتطوير خط "إمبابة - الاتحاد" لخدمة الميناء الجاف.

وأشار ممثل شركة "TUV Nord" إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السلامة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي خاصة وأن الشركة لديها نظام اعتماد دولي خاص بكافة وسائل المواصلات الحديثة وتعمل في العديد من دول العالم طبقا للمواصفات العالمية القياسية المعتمدة.