المحكمة تغرّم طارق الشناوي بتهمة الإساءة لمعز مسعود و حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف ثالث أكتوبر، بتخفيف تغريم الناقد الفني طارق الشناوي والإعلامية رغدة شلهوب من 15 ألف إلى 5 آلاف في اتهامهما بسب وقذف معز مسعود وحلا شيحة.

كما خففت المحكمة حكم تغريمهما 100 ألف جنيه متضامنين على سبيل التعويض المدني المؤقت من 100 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

وقبلت المحكمة استئناف المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامية رغدة شلهوب على حُكم أول درجة وخففت الغرامة والتعويض.

كانت محكمة جنح أكتوبر - أول درجة - قضت بتغريم طارق الشناوي الناقد الفني، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام، 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني ومؤقت.

وكان معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني ورغدة شلهوب مذيعة برنامج "نص الكلام" يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج.