السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بحيازة أقراص مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لحائزي الأقراص المخدرة وغرامة 100 ألف جنيه ومعاقبتهما بالحبس 3 أشهر وتغريم كل منهما ألف جنيه عن حيازة سلاح أبيض ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بإحراز وحيازة أقراص مخدرة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين لجوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز سلاح أبيض «مطواة» بغير ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له حيازتها أو إحرازها.