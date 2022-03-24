"خناقة على ركنة العربية".. استمرار حبس المتهم بقتل نجل عمه في حدائث القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم الخميس، حبس شخص، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجل عمه بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات ركن سيارة.

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة مقتل شاب على يد ابن عمه بمنشية الصدر بحدائق القبة أن السبب خلافات على ركنة سيارة.

وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين تطورت لمشاجرة استل على إثرها المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه وأرداه قتيلا.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وجود جثة لشاب

مقتول بعدة طعنات.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمه بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.