نجاة أسرة ببولاق من خطر القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان عقار بصفط اللبن من كارثة محققة؛ إثر حدوث تسرب غاز.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتسريب غاز بالعقار (33) شارع الحاج زكريا بمنطقة صفط اللبن.

انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز، وحي بولاق الدكرور تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.