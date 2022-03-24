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لمس مناطق عفتها.. المشدد 10 سنوات لقهوجي هتك عرض طفلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، قهوجي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة ببولاق الدكرور.

صدر الحُكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل، وعمرو محمد سلامة.

أسندت النيابة للمتهم "أحمد. ش" أنه في شهر مايو 2021 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد بأن قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، قائلًا إنه يسكن في الطابق الذي يعلو المجني عليه، واستدرجها بإعطائها قطعة حلوى، وعند صعودها هتك عرضها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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