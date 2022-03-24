السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بالطالبية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع عبد الرحيم عباس من شارع ترسا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخزن أخشاب، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو امتداده للمجاورات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة الذي انتدب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة الوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.