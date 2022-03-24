استغل انشغال المصلين.. سقوط لص سرق صندوق تبرعات بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع عاطل في قتل عامل مسجد بكرداسة تصدى له في أثناء استيلائه على صندوق التبرعات.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من نقطة شرطة أحد المستشفيات باستقبال مصاب بمنطقة الرأس.

تحريات العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بينت أن المصاب حاول التصدي للص لدى مشاهدته يستولي على صندوق التبرعات الخاص بالمسجد فاعتدى عليه المتهم ولاذ بالفرار.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، رجال المباحث بتتبع خط سير المتهم لتحديد هويته وضبطه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة ألقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة القبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.