"عليها 76 حكم قضائي".. ضبط سيدة هاربة من 38 سنة حبس في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة والمطلوب التنفيذ عليها في 76 حكم قضائي "55 جزئي – 21 مستأنف" بإجمالي مدد حبس بلغت 38 سنة وكفالات 68 ألف جنيه بترك محل إقامتها والإقامة بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة خشية ضبطها.

محمد يوسف

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