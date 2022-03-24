"عليها 76 حكم قضائي".. ضبط سيدة هاربة من 38 سنة حبس في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيدة هاربة من تنفيذ أحكام وغرامات مالية في بالبحيرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة والمطلوب التنفيذ عليها في 76 حكم قضائي "55 جزئي – 21 مستأنف" بإجمالي مدد حبس بلغت 38 سنة وكفالات 68 ألف جنيه بترك محل إقامتها والإقامة بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة خشية ضبطها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.