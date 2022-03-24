شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من حجز وحدات دار مصر بالكامل باستثناء مدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، انتهاء حجز كافة وحدات مشروع دار مصر فى مختلف المدن الجديدة التى تم طرح وحدات بها ، ما عدا 183 وحدة بمدينة السادات، وذلك من إجمالى 2612 وحدة فى مختلف المدن التى شملها مشروع دار مصر.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك إقبال كبير من قبل الحاجزين لحجز الوحدات المطروحة، ومن المقرر بدء فتح باب الحجز على وحدات مشروع جنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعى، كان قد قرر زيادة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي: مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط))، مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة)، وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.