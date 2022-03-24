شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح اللحوم البلدية بمعرض أهلا رمضان بـ 120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، إن أسعار السلع المعروضة هى نفس الأسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار، إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة، سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات، أو كافة الشركات العاملة فى قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، أنه تم طرح كيلو الأرز فى معرض أهلا رمضان بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيها، والسكر بأسعار تتراوح من 9.5 إلى 11 جنيها، كما تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيها، بدلا من 25 جنيها للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيها بدلا من 21 جنيها، كما يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها، وأن الأمر ليس فقط فى السلع الأساسية فقط، بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 إلى 130 جنيها بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا